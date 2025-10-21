"بقعة سوداء في التاريخ".. هجوم مصري حاد على حرب الإبادة في غزة

وأشار رئيس مجلس النواب المصري خلال كلمة قوية أمام الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف إلى الجرائم المروعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي وصلت إلى حد "الإبادة الجماعية".

وانتقد جبالي بشدة صمت المجتمع الدولي وازدواجية معاييره، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية لن تسقط بالتقادم.

وأبرز في كلمته تفاقم الأزمات العالمية، سواء كانت نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية، داعيا إلى إعادة تقييم منظومة العمل الإنساني الدولي التي أصبحت أسيرة التجاذبات السياسية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الشعوب المتضررة، فشلت في الحفاظ على حيادها، خاصة في أزمات الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسأل الجمعية: "كيف يمكن لمنظومة إنسانية أن تحقق أهدافها إذا كانت مشلولة بالسياسة والمصالح المتضاربة؟"، مؤكدا أن "الواقع مؤسف" إذ أصبحت هذه المنظومة في كثير من الأحيان أسيرة التجاذبات السياسية والمصالح المتعارضة.

واستعرض جبالي جهود مصر الإنسانية المكثفة في دعم الشعب الفلسطيني، مشيدا بدورها في قيادة عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات إلى غزة، حيث شكلت المساعدات المصرية حوالي 70% من إجمالي المساعدات (550 ألف طن من المواد الغذائية والطبية)، إلى جانب توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار.

وأكد أن مصر تمثل نموذجا للدبلوماسية الإنسانية، حيث تسعى لترسيخ السلام والتضامن الدولي من أجل الأمن والتنمية المستدامة.

ودعا جبالي إلى مراجعة شاملة لمنظومة العمل الإنساني العالمي لضمان استقلاليتها وكفاءتها، بعيدا عن التأثيرات السياسية أو العسكرية، مؤكدا أن تحسين آليات الاستجابة للأزمات بات ضرورة ملحة لتحقيق مستقبل أكثر عدالة وإنسانية للشعوب.