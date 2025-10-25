عزالدين: العدوان مستمر والمقاومة ثابتة دفاعًا عن لبنان وغزة

وخلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد مفقود الأثر حسين محمد مطوط في بلدة الغازية، أشار عزالدين إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان يخطط لشن حرب شاملة على لبنان في تشرين الثاني، مؤكدًا أن مشاركة المقاومة في معركة غزة جاءت دفاعًا استباقيًا عن لبنان وثرواته وكرامته.

وشدد عزالدين على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة تؤكد أن العدو لا يلتزم بأي تفاهمات أو مواثيق، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية باتت تستهدف الأهداف المدنية والاقتصادية بعد استنزاف الأهداف العسكرية، في محاولة لإضعاف إرادة اللبنانيين وإبعادهم عن المقاومة.

وأكد أن أبناء الجنوب ما زالوا مستعدين للصمود والتضحية وإعادة البناء رغم كل الضغوط، لافتًا إلى أن تصاعد العدوان لن يغيّر من قرار المقاومة، داعيًا اللبنانيين إلى الوحدة في مواجهة أي تهديد خارجي، ورفض الحملات الإعلامية التي تستهدف صمود المقاومة وثباتها.