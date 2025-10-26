'مجزرة طيور' بفعل طائرة سعودية اثر إصطدامها بطيور مهاجرة+ صور

وبحسب وسائل اعلام جزائرية فإن طائرة الخطوط السعودية طراز B777-300ER اصطدمت بسرب من الطيور بعد اقلاعها من مطار الجزائر باتجاه جدة.



ونتج عن هذا الاصطدام حدوث خدوش في بدن الطائرة، مما استدعى إلغاء الرحلة في وقتها لتخضع الطائرة للفحوصات الفنية الدقيقة.



وهبطت الطائرة بسلام بعد ان عادت ادراجها وإلغاء الرحلة، لكن الطائرة تضررت قليلا خصوصا على مستوى الرادوم او الغطاء الواقي لهوائي الرادار ووظيفته الأساسية هي حماية الرادار من العوامل البيئية مثل المطر والرياح والجليد، مع السماح بمرور الإشارات اللاسلكية عبره دون تشويش.