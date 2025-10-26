أرض الكرامة:

مجدل زون تروي صمود أهلها على الأرض والحياة والكرامة

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥
١١:٤١ بتوقيت غرينتش
يروي وثائقي أرض الكراملة صورة حية عن صمود أهل "مجدل زون"، وتمسكهم بأرضهم، وحياتهم اليومية، ومقاومتهم للاحتلال، كاشفا عن دور أفراد البلدة في إعادة البناء والحفاظ على التراث والأرض.

خلف كل شجرة قصة مجد، وبين محاضرات جبالها وأوديتها، عزة شهادة أعطت العدو دروسًا بأولي بأسها، حفرت في ذاكرة جنوده الغازين. ليبقى صبح نهاراتها يروي حكايات من أرض الكرامة.

وتدخل كاميرا العالم إلى بلدة مجدل زون، البلدة المضحية التي قاومت الاحتلال. يتراءى على جوانبها رايات المقاومة والأعلام اللبنانية، مقابل البيوت التي هدّم جزء كبير منها الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن إرادة أهلها أبت إلا أن تعيدها أفضل مما كانت.

من ضمن النقاط الخمس التي أبقاها الاحتلال الإسرائيلي محتلة في جنوب لبنان، هذه النقطة التي تسمى ب"جبل بلاط"، هذا المرتفع الاستراتيجي الذي يشرف على مساحات واسعة من القطاع الغربي، وخاصة بلدات راميات وطير حرفا، بالإضافة إلى مجدل زون.

قال رئيس بلدية مجدل زون، يوسف شحيمي، لقناة العالم:

من ضمن المواقع الخامسة التي استحدثها العدو الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب هو موقع بلاط، موقع بلاط يشرف على عدة قرى، وهو موقع استراتيجي. حوله كانت مواقع إسرائيلية قبل التحرير، والضيعة والقرى حولنا عانت من هذا الموقع ....."

وتقع بلدة مجدل زون في قضاء صور، وهي من القرى الأمامية، تتلاقى مسارب أوديتها بتراب فلسطين، ترتفع عن سطح البحر حوالي 500 متر، وتبعد عن العاصمة بيروت حوالي 100 كيلومتر. رغم التهديدات المستمرة، كل شيء يوحي بأن الحياة مستمرة.

في ساحة البلدة، أحد الأهالي يقول: "هذه أرضي، هذا شرفي، من يتخلى عن أرضه يفقد قراره ومن يتخلى عن عرضه يفقد شرفه."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

حولا.. قلب المقاومة ومسيرة الصمود ضد الاحتلال في جنوب لبنان

حولا.. قلب المقاومة ومسيرة الصمود ضد الاحتلال في جنوب لبنان

بلدة الماري.. صامدة شامخة بكل أطيافها  

بلدة الماري.. صامدة شامخة بكل أطيافها  

في ذكرى طوفان الأقصى:

في ذكرى طوفان الأقصى: "العالم" تستذكر توثيق صمود الجنوب اللبناني

بلدة بلاط بلدة التعايش الإسلامي المسيحي في الجنوب اللبناني

بلدة بلاط بلدة التعايش الإسلامي المسيحي في الجنوب اللبناني

0% ...

آخرالاخبار

إسلام آباد: محادثات السلام مع طالبان فشلت

2480 مغربيا من محتجي "جيل زد" يواجهون الملاحقات القضائية

في ظل تعتيم إعلامي.. الاحتلال يخطف ويقتل مواطنين سوريين

عشرات الشهداء بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

ألبانيزي تهاجم خطة ترامب لغزة.. أسوأ إهانة رأيتها في حياتي

تركيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك واضح لوقف إطلاق النار

بالفیديو...عدوان اسرائيلي جديد على مدينة غزة

قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

القسام تعلن انتشال جثتي أسيرين صهيونيين في غزة

خلال لقاء بن سلمان وشهباز شريف...اتفاق جديد بين السعودية وباكستان