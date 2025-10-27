ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن نحو ألف حالة مقاطعة أكاديمية سُجلت ضد إسرائيل خلال العامين الماضيين، من قبل مؤسسات، وجمعيات مهنية، ومجموعات بحثية، وباحثين أفراد، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل عام.

وأكدت الصحيفة أن كبار الأكاديميين الإسرائيليين وصفوا الوضع الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق، مشيرين إلى تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة.

ونقلت عن أكاديمي إسرائيلي، لم تكشف هويته، تحذيره من أن "البحث العلمي في إسرائيل مهدد بالانهيار".

من جانبه، قال أرييل بورات، رئيس جامعة تل أبيب، "إن المقاطعة الأكاديمية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين"، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع بعد انتهاء الحرب، رغم استمرار "العداء" تجاه إسرائيل.

وأشارت "هآرتس" إلى أن نحو 40 جامعة أجنبية أعلنت خلال الفترة ذاتها إنهاء تعاونها مع المؤسسات الإسرائيلية، كليًا أو جزئيًا.

وفي ظل غياب تحرك حكومي، شكلت جمعية رؤساء الجامعات في إسرائيل لجنة عمل قبل عام ونصف لتتبع حالات المقاطعة والتصدي لها عبر توكيل محامين أجانب، والتواصل مع الجامعات والجمعيات المهنية لتعزيز الدبلوماسية العامة.

ولم تقتصر عزلة إسرائيل على المستوى الأكاديمي فحسب، بل شملت مجالات أخرى منها السياسي والثقافي والرياضي، إذ قوطعت فرقها في عدة مسابقات دولية.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت، الشهر الماضي، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، التي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".