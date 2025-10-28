روبيو: الضربة الإسرائيلية في غزة لا تعد خرقا لوقف اطلاق النار!

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش
روبيو: الضربة الإسرائيلية في غزة لا تعد خرقا لوقف اطلاق النار!
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن لا تعتبر الضربة الإسرائيلية التي استهدفت أحد أعضاء حركة "حماس" في قطاع غزة مؤخرا انتهاكا لوقف إطلاق.

وفي تصريحات على متن طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال رحلته إلى آسيا، قال روبيو: "لا نعتبر ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار"، مضيفا أن إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر، والذي أطلق بموجبه سراح الرهائن الأحياء المتبقين في القطاع هذا الشهر.

وشدد على أنه "لدى إسرائيل الحق في الرد إذا كان هناك تهديد وشيك، وجميع الوسطاء يوافقون على ذلك".

وأوضح روبيو أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي لا يزال ساريا بين إسرائيل و"حماس" بعد حرب استمرت عامين، يستند إلى التزامات متبادلة من الجانبين، مشيرا إلى أن على "حماس الإسراع في إعادة رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم في الأسر".

ووقعت الضربة الإسرائيلية السبت، بعد وقت قصير من مغادرة روبيو إسرائيل التي زارها بهدف ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت إسرائيل أنها استهدفت السبت عضوا في حركة الجهاد الإسلامي، قالت إنه كان يخطط لمهاجمة قوات إسرائيلية.

من جانبها، أصدرت الحركة بيانا الأحد، قالت فيه إن "ادعاء جيش الاحتلال أن كوادر من سرايا القدس في النصيرات كانوا يعدّون لعمل وشيك هو محض افتراء يسعى الاحتلال من ورائه إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار".

