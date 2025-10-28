ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش
ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما
حل منتخب ايران بالمصارعة الحرة تحت 23 عاما بمركز الوصافة ببطولة العالم التي جرت في مدينة نوفي ساد في صربيا واختتمت مساء الاثنين ، بحصده ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية واحدة وثلاث ميداليات برونزية.

تقلد الذهبية محمد مبين عظيمي في وزن 92 كغم، وأبو الفضل محمد نجاد في وزن 125 كغم، واحرز الفضية سينا خليلي في وزن 70 كغم، فيما نال البرونزية كل من ميلاد والي زاده في وزن 57 كغم، ومهدي يوسفي في وزن 79 كغم، وأبو الفضل رحماني في وزن 86 كغم.

وفي ترتيب الفرق، احرزت اميركا البطولة برصيد 137 نقطة، وجاءت إيران في المركز الثاني برصيد 127 نقطة، وحلت اليابان في المركز الثالث برصيد 85 نقطة.

وفيما ترتيب الفرق العشرة الاوائل: 1- اميركا 137 نقطة 2- إيران 127 نقطة 3- اليابان 85 نقطة 4- جمهورية أذربيجان 84 نقطة 5- تركيا 70 نقطة 6- الهند 61 نقطة 7- جورجيا 54 نقطة 8- مولدوفا 51 نقطة 9- أوزبكستان 50 نقطة 10- أوكرانيا 50 نقطة.

