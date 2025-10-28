رئيس لبنان للمبعوثة الأميركية: يجب تمكين الجنوبيين من العودة لمنازلهم

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش
رئيس لبنان للمبعوثة الأميركية: يجب تمكين الجنوبيين من العودة لمنازلهم
أكد الرئيس اللبناني جوزف عون على ضرورة تمكين الموطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم و قراهم وترميم الأضرار.

ونقلت الوكالة الوطنية البنانية عن الرئيس عون قوله للمبعوثة الأميركية أورتاغوس: يجب تمكين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم الأضرار

كما قال عون: ندعو لتفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية والخروق والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة

ورغم ضغوط أمريكا أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن بلاده لن تتفاوض على اتفاق جديد مع الكيان الإسرائيلي، بل تسعى إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وقال متري إن واشنطن طرحت وساطة غير مثمرة إذ لم تضغط على تل أبيب لوقف خروقاتها اليومية، ووقف الأعمال العدائية المتفق عليها العام الماضي.

وأضاف متري أن الصيغة التي اقترحها المبعوث الأميركي توم براك وقبلها لبنان لم تقبل لدى الجانب الإسرائيلي، وأكد ألا نية لدى بيروت توقيع اتفاق سلام، بل الهدف هو تنفيذ الالتزامات السابقة.

وأوضح مصدر لبناني أن التفاوض يجب أن يكون عبر لجنة الميكانيزم، التي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهي ممثلة من رعاة الاتفاق، الأميركي والفرنسي كما اليونيفيل، ولا داعي للجنة أخرى.

