شاهد..إيران تكشف عن أكبر سجادة زهرية في الشرق الأوسط

وجرى فرش السجادة الزهرية الثامنة لمدينة محلات على مساحة تبلغ 1152 مترًا مربعًا باستخدام أكثر من 500 ألف زهرة من أنواع مختلفة أبرزها الأقحوان والورد، واستُخدم فيها نموذج مستوحى من التصاميم القشقائية التقليدية، بمشاركة واسعة من سكان المدينة.

وقد أُدرجت فعالية سجادة زهور محلات في قائمة الفعاليات السياحية الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نوفمبر 2023، كما نالت شهادة “أكبر سجادة زهرية في إيران” من لجنة الأرقام الوطنية الإيرانية.

وبموازاة هذه الفعالية، أُقيم أكثر من 110 جناحًا لعرض المنتجات الثقافية والحرفية والتذكارات من مختلف أنحاء البلاد، كما تُقام احتفالات فنية وثقافية متنوعة كل ليلة على هامش المعرض.

يُذكر أن سجادة زهور محلات ستستقبل الزوار حتى (30 أكتوبر 2025)، حيث تُعدّ هذه الفعالية من أبرز الأنشطة السياحية والبيئية في المحافظة، وجذبت اهتمامًا واسعًا من الزائرين المحليين والدوليين.