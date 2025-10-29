بقائي: غارات الاحتلال تظهر نية الإبادة الجماعية للفلسطينيين

وأدان بقائي في بيان الغارات الجوية الواسعة التي استهدفت خيام اللاجئين الفلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء.

وفي إشارة إلى تاريخ الكيان الصهيوني الحافل بالانتهاكات الصارخة لجميع القواعد والأعراف القانونية والأخلاقية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هجمات الكيان الصهيوني خلال الـ 24 ساعة الماضية على شعب غزة الأعزل، والتي تتم بأوامر مباشرة من رئيس وزراء الكيان وفي انتهاك واضح لتفاهم وقف إطلاق النار، هي علامة أخرى على نية الكيان المحددة لمواصلة عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وهذا الوضع يضاعف مسؤولية جميع الحكومات، وفقًا لـ "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، لوقف جرائم الكيان ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في فلسطين المحتلة في ضوء الدعم الأمريكي الشامل لهذا الكيان، وأكد على المسؤولية الخاصة لضامني وقف إطلاق النار لكبح جماح الكيان الصهيوني للحرب والإبادة الجماعية.