استشهاد لبناني باقتحام الاحتلال مبنى بلدية بليدا في الجنوب

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٧:١١ بتوقيت غرينتش
استشهاد لبناني باقتحام الاحتلال مبنى بلدية بليدا في الجنوب
تجاوزت قوة صهيونية مؤلفة من جيبات عسكرية الأراضي اللبنانية بمسافة 1000م، ودخلت إلى مركز البلدية في بليدا، في خرق جديد للتهدئة.

وشهدت الأجواء اللبنانية في الجنوب تحليق مكثف لمسيرات ومحلقات صغيرة واكبت توغل القوة المعادية.

وفي سياق متصل وصلت قوة من عناصر الجيش اللبناني إلى محيط تواجد القوة المعادية داخل مبنى البلدية في بليدا، حيث أجرى اتصالات عاجلة بقوات الأمم المتحدة للتدخل ومؤازرته في مواجهة استمرار الإعتداء.

كما وأقدمت القوة الصهيونية التي توغلت إلى مبنى بلدية بليدا في وسط البلدة إلى إطلاق النار بغزارة، وإعدام موظف البلدية إبراهيم سلامة أثناء نومه في المبنى قبل أن تنسحب بإتجاه الحدود.

وفي الإطار ذاته تعرضت بلدة العديسة الجنوبية اليوم لإعتداء صهيوني، حيث أقدمت قوة صهيونية على تفخيخ أحد المباني وتفجيره بالكامل.

وردا على ذلك منع أهالي بلدة بليدا دوريات قوات اليونيفيل الدولية من دخول البلدة على خلفية تقصيرهم في مؤازرة الجيش اللبناني أثناء التوغل الصهيوني ليلا، موجهين دعوة للتضامن أمام المبنى.

