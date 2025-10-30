إكتشاف مركب طبيعي في الزيتون يحمي من أمراض خطيرة؟!

وأجرت الدكتورة لورينا مارتينيز-زامورا من جامعة ميغيل هيرنانديز الإسبانية دراسة مراجعة شاملة، كشفت فيها عن قدرات مركب "هيدروكسي تيروسول" الفينولي المستخرج من الزيتون، الذي يتمتع بخصائص وقائية للأعصاب.

وحصل المركب على الضوء الأخضر من الهيئات الصحية العالمية، حيث أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء عن سلامة استخدامه، بينما حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجرعة الآمنة بما يصل إلى 5 ملغ لكل حصة و51 ملغ يوميا للفرد.

وأظهرت الأبحاث أن المركب قادر على عبور الحاجز الدموي الدماغي والتراكم في أنسجة المخ، حيث يعمل على: تنشيط المسارات المضادة للأكسدة في الدماغ، تقليل الالتهابات العصبية، تحسين وظائف الأوعية الدموية الدماغية، تعزيز الاتصالات العصبية والوظائف الإدراكية.

وكشفت الدراسات التي أجريت على البشر أن تناول 7-15 ملغ يوميا يحسن التوازن التأكسدي ويقلل الالتهابات، كما أظهرت جرعة واحدة من 30-60 ملغ تحسنا في الاستجابات الوعائية والتأكسدية على المدى القصير. ووجدت النتائج أيضا أن الاستخدام المنتظم لمكملات الزيتون يحسن الذاكرة وسرعة الحركة النفسية لدى كبار السن.

ويعكف الباحثون حاليا على تطوير أغذية وظيفية مدعمة بهذا المركب، مع التركيز على التغلب على الطعم المر الطبيعي للمركب من خلال تقنيات متطورة مثل التغليف الدقيق وإضافة نكهات محسنة.

وتشير الدكتورة مارتينيز-زامورا إلى أن "هذا المركب يمثل أملا جديدا في مجال الصحة العصبية، لكننا نحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليته السريرية وتحديد الجرعات المثلى لكل حالة".

يذكر أن مركب الهيدروكسي تيروسول قد حظي باهتمام علمي متزايد خلال العقدين الماضيين بسبب خصائصه الصحية المتعددة، ما يفتح آفاقا جديدة في مجال الوقاية من الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في السن.