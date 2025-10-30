بزشكيان يؤكد ضرورة استكمال خطوط السكك الحديدية بطهران

وقد رعى رئيس الجمهورية اليوم اجتماع تطوير قطارات السكك الحديد للجمهورية الاسلامية الايرانية عقد في المحطة المركزية لسكك حديد طهران.

وقال الرئيس بزشكيان انه من اجل زيادة المردودية وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وقطارات الضواحي، يجب الافادة من خبرات الاكاديميين وجامعات البلاد الى جانب خبرات الدول الاخرى الرائدة في هذا المجال.

وقبل الاجتماع كان رئيس الجمهورية قد سافر عبر محطة قطار الضواحي المؤدية الى مدينة ورامين وتعرف على طاقات وامكانات انشطة المسار.

وفي طريق عودته عن طريق ورامين، استخدم المسار السككي باتجاه المركز اللوجستي في حوالي مدينة اسلامشهر غربي طهران، و تفقد اقسامه المختلفة.

وفي اجتماع تطوير قطارات الضواحي والمناطقية للسكك الحديدية للجمهورية الاسلامية الايرانية شرح المدير التنفيذ لمؤسسة السكك الحديدية احدث مستجدات البنية التحتية لهذه المجموعة وقال انه ان تم استكمال مشاريع تطوير قطارات الضواحي والمناطقية، فانه سيكون بالامكان نقل 160 مليون مسافر سنويا.