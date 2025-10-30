بزشكيان يؤكد ضرورة استكمال خطوط السكك الحديدية بطهران

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش
بزشكيان يؤكد ضرورة استكمال خطوط السكك الحديدية بطهران
دعا رئيس الجمهورية الايراني مسعود بزشكيان لدى تفقده اليوم الخميس اجزاء من الشبكة الحديدية لمنطقة طهران الى استكمال نقاط تحويل محطات مترو الانفاق وشبكة السكك الحديدية المناطقية في سبيل تيسير تنقل المسافرين والمواطنين عبر هذه الشبكة.

وقد رعى رئيس الجمهورية اليوم اجتماع تطوير قطارات السكك الحديد للجمهورية الاسلامية الايرانية عقد في المحطة المركزية لسكك حديد طهران.

وقال الرئيس بزشكيان انه من اجل زيادة المردودية وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وقطارات الضواحي، يجب الافادة من خبرات الاكاديميين وجامعات البلاد الى جانب خبرات الدول الاخرى الرائدة في هذا المجال.

وقبل الاجتماع كان رئيس الجمهورية قد سافر عبر محطة قطار الضواحي المؤدية الى مدينة ورامين وتعرف على طاقات وامكانات انشطة المسار.

المزيد...اللواء موسوي: الدفاع المدني، العمود الفقري لمرونة البنية التحتية والصمود الاجتماعي

وفي طريق عودته عن طريق ورامين، استخدم المسار السككي باتجاه المركز اللوجستي في حوالي مدينة اسلامشهر غربي طهران، و تفقد اقسامه المختلفة.

وفي اجتماع تطوير قطارات الضواحي والمناطقية للسكك الحديدية للجمهورية الاسلامية الايرانية شرح المدير التنفيذ لمؤسسة السكك الحديدية احدث مستجدات البنية التحتية لهذه المجموعة وقال انه ان تم استكمال مشاريع تطوير قطارات الضواحي والمناطقية، فانه سيكون بالامكان نقل 160 مليون مسافر سنويا.

