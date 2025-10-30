توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين إيران وتركيا

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين إيران وتركيا
أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني عن عقد الاجتماع السابع للجنة الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية الإيرانية ووزارة الداخلية التركية، وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، قال علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الداخلية الایراني: "عُقد الاجتماع السابع للجنة الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية الإيرانية ووزارة الداخلية التركية، وتم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم أمنية بين البلدين."

وأضاف بورجمشيديان: "انعقد هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الحدودية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التهريب والجرائم المنظمة، وأدى إلى توقيع محضر اجتماع يتضمن 12 بنداً."

وتابع قائلاً: "تم خلال هذا الاجتماع، الذي عُقد ضمن إطار أربع مجموعات عمل متخصصة شؤون الحدود والهجرة ومكافحة الإرهاب ودراسة القضايا البيئية الناجمة عن جدار إغلاق الحدود، مناقشة مواضيع متنوعة مدرجة على جدول الأعمال الأمني للبلدين."

وأوضح : "أكد الجانبان خلال الاجتماع على تنفيذ الاتفاقات السابقة، وإعادة تفعيل اجتماعات مجموعات الاتصال، وعقد اجتماعات منتظمة لقادة الحدود ونقاط الاتصال لمكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، ومراعاة المبادئ الفنية في إنشاء المنشآت الحدودية، والحفاظ على المسارات الطبيعية للمياه."

وأضاف بورجمشيديان: "تم الاتفاق على أن تتابع الجهات المعنية في البلدين الاتفاقات بجدية لتمهد الطريق لمزيد من الهدوء والأمن على الحدود ولمزيد من التفاعلات الأمنية والاستخباراتية الفعالة بين إيران وتركيا."

واختتم كلامه بالقول: "في إطار تنفيذ بنود هذا المحضر، تقرر أن تقوم وفد من ایران بزيارة إلى تركيا في المستقبل القريب لمتابعة سير عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها."

