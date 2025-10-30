نتنياهو يجدد تهديده لحماس بـ ’هجوم قوي’

وادعى نتنياهو خلال حديث متلفز مساء الخميس أن "القوات الدولية إن لم تقم بتفكيك سلاح حماس، فإن إسرائيل ستتولى هذه المهمة"، في تلميح إلى نية الاحتلال إعادة التصعيد العسكري في قطاع غزة.

كما جدد نتنياهو مزاعمه بشأن العمليات العسكرية الأخيرة، قائلا إن جيش الاحتلال "قاتل في سبع جبهات، أهمها مواجهة إيران"، واعتبر أن تلك الحرب "وجودية لمستقبل إسرائيل".

وفي السياق نفسه، ادعى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن القوات "ستعود للتحرك في بعض الجبهات بقوة أكبر مما كانت عليه خلال العامين السابقين"، في إشارة إلى نوايا الاحتلال الاستمرار في نهج التصعيد العسكري.