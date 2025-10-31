استشهاد طفل فلسطيني بالرصاص الحي للاحتلال في رام الله

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش
استشهاد طفل فلسطيني بالرصاص الحي للاحتلال في رام الله
استشهد الطفل يامن صامد يوسف حامد (15 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في بلدة سلواد شرقي رام الله.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت متأخر من مساء الخميس بلدة سلواد واندلعت مواجهات عند مدخل البلدة.

وأضاف ان قد هذه القوات المقتحمة أطلقت خلال الاقتحام الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة يامن صامد حامد (15 عاما) بالرصاص الحي، قبل أن يعلن عن استشهاده في مجمع فلسطين الطبي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت مركبة الإسعاف من نقل المصاب وتركته ملقى على الأرض لفترة وجيزة، قبل أن تسمح للإسعاف بنقله.

اقرأ المزيد:

بالفيديو.. مراسل العالم: الضفة تُضم بصمت ومروان البرغوثي في قلب لعبة الإحتلال!

وصعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية خلال عامي الإبادة في غزة، ما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الاحتلال يداهم

الاحتلال يداهم "البيرة" ويعتقل قيادي في حماس

مراسل العالم: الضفة تُضم بصمت ومروان البرغوثي في قلب لعبة الإحتلال!

مراسل العالم: الضفة تُضم بصمت ومروان البرغوثي في قلب لعبة الإحتلال!

موسم الزيتون في الضفة يتحوّل إلى ساحة حرب يقودها المستوطنون!

موسم الزيتون في الضفة يتحوّل إلى ساحة حرب يقودها المستوطنون!

تحرير 96 معتقلا من ذوي المؤبدات والاحكام العالية من سجن 'عوفر'

تحرير 96 معتقلا من ذوي المؤبدات والاحكام العالية من سجن 'عوفر'

0% ...

آخرالاخبار

بالفيديو.. موقف مؤثر من عراقجي تجاه أستاذه القديم يثير إعجاب الجميع

ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي

تسجيل يوم 30 نوفمبر كيوم وطني للجزر الايرانية الثلاث في التقويم الرسمي

وثائقي10 : انتصار المقاومة والشعب في غزة

أمريكا تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في ميشيغان

خطيب جمعة طهران: المقاومة الفلسطينية احبطت معادلات الاستكبار

الإحتلال يستعد لفتح جبهة جديدة في العراق

من طهران إلى العالم.. سباق العقول يشعل أولمبياد التكنولوجيا الدولي

ميدالية ذهبية لسيدة ايرانية ببطولة العالم للرماية لذوي الاعاقة

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر