استشهاد طفل فلسطيني بالرصاص الحي للاحتلال في رام الله

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت متأخر من مساء الخميس بلدة سلواد واندلعت مواجهات عند مدخل البلدة.

وأضاف ان قد هذه القوات المقتحمة أطلقت خلال الاقتحام الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة يامن صامد حامد (15 عاما) بالرصاص الحي، قبل أن يعلن عن استشهاده في مجمع فلسطين الطبي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت مركبة الإسعاف من نقل المصاب وتركته ملقى على الأرض لفترة وجيزة، قبل أن تسمح للإسعاف بنقله.

وصعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية خلال عامي الإبادة في غزة، ما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.