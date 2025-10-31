الجنائية الدولية تتخلى عن منتجات 'مايكروسوفت' خوفا من عقوبات ترامب

وذكرت القناة التلفزيونية أن عملية الاستبدال تأتي لتجنب العقوبات المحتملة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وينتقد الرئيس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، المتهم من قبل المحكمة بالتورط في جرائم حرب في قطاع غزة.

وفرض ترامب في وقت سابق عقوبات شخصية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين "يدعمون التحقيقات ضد مواطنين أمريكيين وحلفائهم".

ولم تقتصر قيود البيت الأبيض على قضاة المحكمة فحسب، بل شملت أيضا أفراد عائلاتهم.

كما أفادت وكالة "رويترز" في 22 أكتوبر نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها في هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن ستة مصادر قولهم إنه من المتوقع صدور قرار بشأن "عقوبات مماثلة ضد كيانات قانونية" في المستقبل القريب.

