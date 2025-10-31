الجنائية الدولية تتخلى عن منتجات 'مايكروسوفت' خوفا من عقوبات ترامب

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش
الجنائية الدولية تتخلى عن منتجات 'مايكروسوفت' خوفا من عقوبات ترامب
أفادت "قناة WDR التلفزيونية" بأن المحكمة الجنائية الدولية ستتوقف عن استخدام برامج أمريكية في عملها، وسيتم استبدال منتجات "مايكروسوفت" ببرنامج OpenDesk من شركة ZenDIS الألمانية.

وذكرت القناة التلفزيونية أن عملية الاستبدال تأتي لتجنب العقوبات المحتملة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وينتقد الرئيس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، المتهم من قبل المحكمة بالتورط في جرائم حرب في قطاع غزة.

وفرض ترامب في وقت سابق عقوبات شخصية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين "يدعمون التحقيقات ضد مواطنين أمريكيين وحلفائهم".

ولم تقتصر قيود البيت الأبيض على قضاة المحكمة فحسب، بل شملت أيضا أفراد عائلاتهم.

اقرأ المزيد:

وقف اطلاق النار بغزة لا يشفع لنتنياهو وغالانت عند الجنائية الدولية

كما أفادت وكالة "رويترز" في 22 أكتوبر نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها في هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن ستة مصادر قولهم إنه من المتوقع صدور قرار بشأن "عقوبات مماثلة ضد كيانات قانونية" في المستقبل القريب.

المصدر: وكالات

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

محامو ضحايا غزة ينضمون إلى مبادرة لاهاي دعمًا للعدالة الدولية

محامو ضحايا غزة ينضمون إلى مبادرة لاهاي دعمًا للعدالة الدولية

مؤسسة 'هند رجب' تطالب الجنائية الدولية بملاحقة 24 جنديا إسرائيليا

مؤسسة 'هند رجب' تطالب الجنائية الدولية بملاحقة 24 جنديا إسرائيليا

رئيس الوزراء الكندي: سنعتقل نتنياهو إذا وصل لبلدنا

رئيس الوزراء الكندي: سنعتقل نتنياهو إذا وصل لبلدنا

وقف اطلاق النار بغزة لا يشفع لنتنياهو وغالانت عند الجنائية الدولية

وقف اطلاق النار بغزة لا يشفع لنتنياهو وغالانت عند الجنائية الدولية

0% ...

آخرالاخبار

بالفيديو.. موقف مؤثر من عراقجي تجاه أستاذه القديم يثير إعجاب الجميع

ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي

تسجيل يوم 30 نوفمبر كيوم وطني للجزر الايرانية الثلاث في التقويم الرسمي

وثائقي10 : انتصار المقاومة والشعب في غزة

أمريكا تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في ميشيغان

خطيب جمعة طهران: المقاومة الفلسطينية احبطت معادلات الاستكبار

الإحتلال يستعد لفتح جبهة جديدة في العراق

من طهران إلى العالم.. سباق العقول يشعل أولمبياد التكنولوجيا الدولي

ميدالية ذهبية لسيدة ايرانية ببطولة العالم للرماية لذوي الاعاقة

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر