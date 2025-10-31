خرق الاحتلال لاتفاق غزة يشعل غضب رواد مواقع التواصل

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش
إمام أنظار الوسطاء وتحت أعين العالم الظالم، تعود آلة القتل الإسرائيلية لتدور بلا خجل ولا حتى حساب. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أُبرم بشق الأنفس لم يكن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي سوى هدنة لالتقاط الأنفاس، بينما تحترم الطائرات لا تغيب عن سماء غزة، والرصاص لا يهدأ، والخروقات تتكرر كأن شيئًا لم يكن. ومع ذلك، يصمت الوسطاء ويدير العالم وجهه، وكأن العدالة تقاس بمكان وقوع الجريمة لا بحجم الدماء.

اي سلام هذا الذي يراد لغزة. وأي أمن يطالب به الكيان الإسرائيلي وهو أول من ينسف أسس هذا الاستقرار؟ إنه سلام القوة لا سلام الحق، ولكن غزة رغم هذا الألم الكبير ما زالت تقاوم ما زالت تصبر في نار لا تُطفأ. ومن غبار التهدئة وُلِد صوت الغضب من جديد.

فبين خروج هذا الاتفاق وصمت الوسطاء، اشتعلت المنصات الرقمية كأنها تُدون التاريخ المغيم في غزة. لا تهدئة دون وجع، ولا صمت دون قهر. وكل منشور صرخة، وكل تدوينة وثيقة رفض في وجه عالم يرى ويصمت.

شاهد ايضا.. واشنطن والإحتلال وجهًا لوجه عند الحدود اللبنانية..رسالة حربية مكشوفة!

المزيد بالفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

أكسيوس: تل أبيب ستبدأ العمل ضد حماس في غزة بعد انتهاء مهلة أميركية

أكسيوس: تل أبيب ستبدأ العمل ضد حماس في غزة بعد انتهاء مهلة أميركية

كشف تفاصيل عرض امريكي لحماس خاص بإجلاء عناصرها

كشف تفاصيل عرض امريكي لحماس خاص بإجلاء عناصرها

0% ...

آخرالاخبار

بالفيديو.. موقف مؤثر من عراقجي تجاه أستاذه القديم يثير إعجاب الجميع

ضبط سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي

تسجيل يوم 30 نوفمبر كيوم وطني للجزر الايرانية الثلاث في التقويم الرسمي

وثائقي10 : انتصار المقاومة والشعب في غزة

أمريكا تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في ميشيغان

خطيب جمعة طهران: المقاومة الفلسطينية احبطت معادلات الاستكبار

الإحتلال يستعد لفتح جبهة جديدة في العراق

من طهران إلى العالم.. سباق العقول يشعل أولمبياد التكنولوجيا الدولي

ميدالية ذهبية لسيدة ايرانية ببطولة العالم للرماية لذوي الاعاقة

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر