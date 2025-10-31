ميدالية ذهبية لسيدة ايرانية ببطولة العالم للرماية لذوي الاعاقة

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
١١:٢٦ بتوقيت غرينتش
ميدالية ذهبية لسيدة ايرانية ببطولة العالم للرماية لذوي الاعاقة
احرزت عضو المنتخب الايراني للرماية لذوي الاعاقة، السيدة "نسرين شاهي"، الميدالية الذهبية ولقب البطولة خلال منافسات كأس العالم التي تستضيفها مدينة العين الاماراتية.

وحققوا اعضاء المنتخب الايراني التألق بعد احرازهم ميداليات ملونة في مختلف المنافسات ضمن هذه البطولة العالمية.

وفي اليوم الثالث (الجمعة) من المنافسات الفردية ضمن كأس العالم للرماية لذوي الاعاقة المقامة بالامارات، سجّلت اللاعبة الايرانية نسرين شاهي رقما قياسيا وقدره 239 لتحرز الميدالية الذهبية وتقف على منصة البطولة، بينما حلت مواطنتها فائزة احمدي بالمركز الثالث وحازت على الميدالية البرونزية بعد تسجيل رقم قياسي وقدره 215.6.

كما في المنافسات الجماعية لهذه البطولة، تمكّن فريق الرماية بمسدسات الهواء الايراني - لفئتي النساء والرجال، من احراز الميدالية الفضية.

اقرأ ايضا.. توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الرياضي بين ايران والبحرين

وتُقام منافسات كأس العالم للرماية لذوي الاعلاقة، في الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2025م، على ارض نادي الفروسية والرماية والغولف في مدينة العين الاماراتية، بمشاركة 213 رياضيًا من 39 دولة، يتنافسون في 40 فرعا فرديا وجماعيا في مجالات البندقية، المسدسات، وبندقية الشوزن.

توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الرياضي بين ايران والبحرين

