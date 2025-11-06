ترامب: أميركا فقدت 'شيئا من السيادة' اثر فوز ممداني

الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش
ترامب: أميركا فقدت 'شيئا من السيادة' اثر فوز ممداني
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة فقدت “شيئا من السيادة” بعد فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، متعهدا بـ”معالجة الأمر”.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا “فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر”، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديموقراطي من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أمريكية.

وكان ترامب قد لوّح قبل الانتخابات بقطع التمويل الفدرالي عن نيويورك في حال فوز ممداني الذي يُعد من الجناح اليساري داخل الحزب الديموقراطي.

وادّعى ترامب أن الانتخابات جرت بـ”طرق غير نزيهة”، قائلا: “راقبوا ما يحدث في نيويورك، سترون أمورا مروعة، آمل ألا يحدث ذلك، لكن يبدو أننا سنشهد أشياء فظيعة”.

واتهم الديمقراطيين باختيار “مرشح شيوعي” في نيويورك، محذرا من أنهم قد يتصرفون بالطريقة نفسها إذا فازوا في الانتخابات النصفية للكونغرس، وداعيا الناخبين الجمهوريين لمنع ذلك.

وأردف ترامب: “إذا كنتم تريدون معرفة ما الذي يخطط له الديمقراطيون بالكونغرس لأمريكا، فانظروا إلى نتائج الانتخابات التي أُجريت أمس في نيويورك”.

وزعم أن “الكثير من سكان نيويورك سيهاجرون قريبا إلى مدن أخرى هربًا من الشيوعية”، على حد قوله.

وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي أعلنتها وكالة “أسوشيتد برس”، حصل ممداني (34 عاما) على 50.4% من الأصوات، متقدما على أقرب منافسيه، المرشح المستقل أندرو كومو، بفارق نحو 9 نقاط مئوية.

فيما نال كومو 41.6% من الأصوات، وحصل مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا على 7.2%.

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

المصدر: القدس العربي

لماذا تحول فوز زهران ممداني إلى كابوس للكيان الإسرائيلي؟

صفعة مدوية لترامب.. فوز أول مسلم برئاسة بلدية نيويورك!

ممداني يهاجم ترامب في أول تصريح بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك

لبنانيان يفوزان برئاسة بلديتين أمريكيتين

