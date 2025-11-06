الرئيس الإيراني: كردستان تمتلك مقومات دفع التنمية الوطنية

وشدد الرئيس بزشكيان خلال لقائه اليوم الخميس المستثمرين ورجال الاعمال بمحافظة كردستان التي وصلها اليوم، على ضرورة اعتماد اربعة مبادئ هي العدالة والمشاركة الشعبية والتعاون بين المؤسسات واستخدام التكنولوجيا المناسبة في النظام الاداري مؤكد ان العدالة تشكل القاعدة الاساسية في اي نظام اداري.

واشار الى المشاركة الجماهيرية وقال ان مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات هو الشرط لنجاح السياسات. ان واجب الحكومة معالجة مشاكل المجتمع من خلال التعاون مع المنتجين والصناعيين ورجال الاعمال. موضحا ان اتخاذ القرارات من دون الحوار مع الشعب، لا نتيجة مؤثرة له.

المزيد: قاليباف: توسيع العلاقات الاقتصادية، بين ايران وباكستان في الاولوية

واكد رئيس الجمهورية في جانب اخر على اهمية التواصل المؤثر للحكومة مع خالقي فرص العمل ورجال الاعمال وقال ان الحكومة ومن اجل تعزيز التواصل مع المستثمرين والصناعيين، تقيم جلسات منتظمة شهريا مع غرف التجارة وخالقي فرص العمل والمدراء الصناعيين.