مصر تبحث عن مخرج آمن من فخ الغاز الإسرائيلي

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي عارض الاتفاق في الأسابيع الماضية، يستعد للإعلان عن موافقته قبل مناقشة حكومة بنيامين نتنياهو لميزانية العام المقبل.



وتبحث حكومة الاحتلال في الوقت نفسه مقترحا لتقييد تصدير الغاز بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي، إذ تعتمد تل أبيب على الغاز في إنتاج سبعين بالمئة من الكهرباء.



وتتزامن هذه التحولات مع حاجة مصر المتزايدة للغاز الإسرائيلي لتشغيل مصانع الإسالة وضمان استقرار الكهرباء، بينما تدرس القاهرة خيارات بديلة تشمل العقود الفورية والغاز القطري لتقليل الاعتماد على الإمدادات الإسرائيلية والأميركية.

