بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بانوراما..

مصر تبحث عن مخرج آمن من فخ الغاز الإسرائيلي

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:١١ بتوقيت غرينتش
يناقش بانوراما في ملفه، إتجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إقرار الصفقة المجمدة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة خمسة وثلاثين مليار دولار، بعد ضغوط أميركية مكثفة لحماية مصالح شركات الطاقة الأميركية.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي عارض الاتفاق في الأسابيع الماضية، يستعد للإعلان عن موافقته قبل مناقشة حكومة بنيامين نتنياهو لميزانية العام المقبل.

وتبحث حكومة الاحتلال في الوقت نفسه مقترحا لتقييد تصدير الغاز بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي، إذ تعتمد تل أبيب على الغاز في إنتاج سبعين بالمئة من الكهرباء.

وتتزامن هذه التحولات مع حاجة مصر المتزايدة للغاز الإسرائيلي لتشغيل مصانع الإسالة وضمان استقرار الكهرباء، بينما تدرس القاهرة خيارات بديلة تشمل العقود الفورية والغاز القطري لتقليل الاعتماد على الإمدادات الإسرائيلية والأميركية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

بقائي يكشف تفاصيل المفاوضات النووية والعلاقات مع مصر ولبنان

مصر: نرفض أي حكم خارجي لغزة.. الفلسطينيون قادرون على إدارة شؤونهم

التصعيد الإسرائيلي مع مصر.. ومسيرة جاس 313 البحرية

بيان مشترك للدول العربية والإسلامية بشأن تصريحات إسرائيلية حول معبر رفح

ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط

ايران...اعتقال عناصر شبكة مناهضة للامن بمحافظة مازندران

مسؤول سوري يؤكد ضرورة خروج قوات الاحتلال من أراضي سوريا

صنعاء: أي تواجد إسرائيلي في إقليم صومالي لاند هدف عسكري لقواتنا

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه