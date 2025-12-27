"حنظلة" تهدد بيبي قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة

وذكرت المجموعة، في بيان نشرته على صفحتها في منصة "إكس"، أنه مع صعود طائرة نتنياهو إلى السماء "تنطلق بصمت تدفقات مشفرة بين المراقِبين ومن هم تحت المراقبة"، في إشارة إلى انتقال معلومات حساسة وتحركات غير مرئية ترافق الرحلة.

وأضاف البيان: "مع استمرار الرحلة، تزداد طبقات الحماية، لكن في بعض الأحيان تتسرب الأسرار أيضًا، تاركةً آثارًا لا يراها إلا أصحاب البصيرة الثاقبة".

وتابعت المجموعة "اليوم، قد يجد حراس السماء أن المجهول يرافقهم، وأن بعض الحقائق الخفية لا تبقى على الأرض. بيبي، يبدو أنك تحمل معك هذه المرة بعض التذكارات المثيرة للاهتمام".

ويتوجّه بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأحد وسيلتقي الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا في اليوم التالي، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي.

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب هذا العام.

وأشار ترامب في تصريحات لصحافيين في منتصف كانون الأول/ديسمبر إلى احتمال أن يزوره نتنياهو في فلوريدا خلال عطلة عيد الميلاد.