وكالة الانباء السعودية: التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طلب من المدنيين في ميناء المكلا في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر
رويترز عن الجيش الصيني: تنفيذ تدريب رماية بالذخيرة الحية بعيدة المدى بالمياه المحيطة بالجزء الشمالي من تايوان
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 130 طائرة عسكرية صينية و22 سفينة قرب تايوان خلال 24 ساعة
أ.ف.ب: الصين تطلق صواريخ في إطار المناورات العسكرية في مضيق تايوان
قوات الاحتلال تعتقل الصحفية آشواق محمد عوض خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وتداهم منزلاً.
رويترز عن الجيش الصيني: نشرنا مدمرات وقاذفات وقوات في اليوم الثاني من المناورات الحربية حول تايوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم
غارة من مسيرة "إسرائيلية" تستهدف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

"حنظلة" تهدد بيبي قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش
وجهت مجموعة "حنظلة" السيبرانية رسالة تحذير إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وذلك قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت المجموعة، في بيان نشرته على صفحتها في منصة "إكس"، أنه مع صعود طائرة نتنياهو إلى السماء "تنطلق بصمت تدفقات مشفرة بين المراقِبين ومن هم تحت المراقبة"، في إشارة إلى انتقال معلومات حساسة وتحركات غير مرئية ترافق الرحلة.

إقرأ أيضاً..هجوم سيبراني يهز "إسرائيل".."حنظلة" تضرب قلب التكنولوجيا الإسرائيلية!

وأضاف البيان: "مع استمرار الرحلة، تزداد طبقات الحماية، لكن في بعض الأحيان تتسرب الأسرار أيضًا، تاركةً آثارًا لا يراها إلا أصحاب البصيرة الثاقبة".

وتابعت المجموعة "اليوم، قد يجد حراس السماء أن المجهول يرافقهم، وأن بعض الحقائق الخفية لا تبقى على الأرض. بيبي، يبدو أنك تحمل معك هذه المرة بعض التذكارات المثيرة للاهتمام".

ويتوجّه بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأحد وسيلتقي الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا في اليوم التالي، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي.

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب هذا العام.

وأشار ترامب في تصريحات لصحافيين في منتصف كانون الأول/ديسمبر إلى احتمال أن يزوره نتنياهو في فلوريدا خلال عطلة عيد الميلاد.

