المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين لحسن الاختيار+فيديو

ودعا المالكي بعد الادلاء بصوته العراقيين الى حسن الاختيار في الانتخابات، وقال ان الانتخابات صفعة على وجه الارهاب وعلى وجه كل من يحاول افشالها، وطالما هدد الارهابيون وطالما تحداهم الشعب العراقي، مضيفا لنترك الخلافات ونكون جميعا تحت قبة البرلمان.

واشار المالكي الى أن البعض يراهن على الخلل في الاجهزة الامنية العراقية، معتبرا أن "ابناء القوات المسلحة العراقية" اثبتوا يوم امس "انهم عند حسن ظن شعبهم".

ودعا المالكي العاملين في مفوضية الانتخابات الى ان "يكونوا امناء عليها"، وقال: ان "النتائج الطيبة للانتخابات ستدفع لتشكيل الحكومة على وجه السرعة"، واضاف "لا نريد حكومة تكون استنساخا للحكومات العراقية السابقة".

وأكد ان "قضية الفلوجة ستحل قريبا"، وأن "أهل الانبار يدركون أنهم لم يحصدوا من الغرباء شيئا".

وقال المالكي، نتحالف مع من يؤمن بإنهاء الطائفية والتدخلات الخارجية وبوحدة العراق، وان فوزنا مؤكد لكننا نتحدث عن حجم هذا الفوز.

وبدأ الناخبون العراقيون الادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية الاولى منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011، وقد فتحت مراكز الاقتراع ابوابها امام ملايين الناخبين عند نحو الساعة السابعة (04,00 تغ) على ان تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساء (15,00 تغ).

ويتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على اصوات اكثر من 20 مليون عراقي، املا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.