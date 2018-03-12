بوتين يتهم أميركا بوقوفها اساسا وراء أحداث اوكرانيا

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله للصحافيين: "أعتقد أن ما يحدث الآن (في أوكرانيا) يظهر من كان يوجه هذه العملية منذ البداية، لكن في المراحل الأولى كانت الولايات المتحدة تفضل البقاء في الظل".

ونفى بوتين وجود أية قوات روسية أو مدربين عسكريين روس في أوكرانيا، وقال “بين حين وآخر نسمع ان هناك وحدات خاصة لنا أو مدربين، وأنا أؤكد بكل مسؤولية أنه لا يوجد هناك مدربون روس ولا وحدات خاصة ولا قوات”.

وأشار الرئيس الروسي إلى ان الدول الغربية خلقت الأزمة الأوكرانية، والآن تبحث عن المذنبين وتفرض عقوبات على روسيا، مؤكداً أن لا علاقة لبلاده بالأحداث في أوكرانيا.

واعتبر بوتين ان فرض المجموعة الأولى من العقوبات الأميركية على روسيا كان يمثل خطوة غير ودية تضر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، أما المجموعة الثانية “فمن الصعب تفسير سببها”.

وأضاف ان الحكومة الروسية اقترحت اتخاذ خطوات جوابية، لكنه لا يرى ضرورة في ذلك حتى الآن.

ورأى بوتين انه يجب إقامة الحوار في الداخل الأوكراني وليس البحث عن المذنبين في الخارج، داعياً السلطات في كييف إلى إقامة الحوار داخل البلاد والتوصل الى حل وسط.

وفي معرض حديثه عن الخطوات اللازمة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي انه لا بد من “التعامل بشكل متساو مع حقوق سكان أقاليم أوكرانية أخرى، وقبل كل شيء شرق وجنوب شرق البلاد، وإقامة الحوار وإيجاد حل وسط”.

وأضاف “هذا ما يجب القيام به، والبحث عن مذنبين في الخارج أمر غير صائب”.

كما أعرب عن أمله في تسوية الوضع المتعلق باحتجاز مراقبي بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مدينة سلافيانسك شرق أوكرانيا وبأن يتمكنوا من المغادرة من دون أي عائق.

ورأى انه “على كل الأطراف المعنية بالأمر أن تستخلص الاستنتاجات وعدم تكرار الأخطاء في المستقبل”.

