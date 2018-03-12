مصر:تداعيات احكام الاعدام بحق الاخوان

وبالتزامن تم حظر حركة السادس من أبريل .
والحبل على جرار مزيد من الأحكام .
واشنطن والأمم المتحدة انتقدتا خطوات القضاء .
والمراقبون يخشون حدوث تداعيات أمنية .
فهل تنسجم الأحكام القضائية مع الموازين العدلية ؟
وما تداعياتها على الأوضاع السياسية والأمنية ؟
ولماذا استعجل القضاء اصدار حكمه قبل موعد انتخابات الرئاسة ؟
وهل يوقع المفتي على الاحكام برغم دوره الإستشاري ؟
وما موقف محكمة النقض في حال تم الطعن بالأحكام أمامها ؟
الضيوف:
عصام الاسلامبولي- فقيه قانوني ودستوري
محمد جمال عرفة- صحفي ومحلل سياسي
شريف الروبي- المتحدث الاعلامي لحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية