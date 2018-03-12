مصر:تداعيات احكام الاعدام بحق الاخوان

وبالتزامن تم حظر حركة السادس من أبريل .

والحبل على جرار مزيد من الأحكام .

واشنطن والأمم المتحدة انتقدتا خطوات القضاء .

والمراقبون يخشون حدوث تداعيات أمنية .

فهل تنسجم الأحكام القضائية مع الموازين العدلية ؟

وما تداعياتها على الأوضاع السياسية والأمنية ؟

ولماذا استعجل القضاء اصدار حكمه قبل موعد انتخابات الرئاسة ؟

وهل يوقع المفتي على الاحكام برغم دوره الإستشاري ؟

وما موقف محكمة النقض في حال تم الطعن بالأحكام أمامها ؟

الضيوف:

عصام الاسلامبولي- فقيه قانوني ودستوري

محمد جمال عرفة- صحفي ومحلل سياسي

شريف الروبي- المتحدث الاعلامي لحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية