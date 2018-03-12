الشريان للعرعور والعريفي: فكونا شركم.. ملينا منكم.. تباً لكم

وكشف البرنامج في بداية الحلقة الاخيرة عن التقرير في حلقات سابقة ناقش موضوع القتال في سوريا واتهام الداعية الوهابي محمد العريفي أم محمد بأنها كاذبة والافتراء عليها في تويتر، مما أدى إلى تفاعل الناس مع قضية أم محمد وتصريحات العريفي، وأطلقوا هاشتاق #العريفي_يستهزئ_بدمعة_أم_محمد مطالبينه بالاعتذار أو بمحاسبته.

وعرض التقرير استقبال مسفر ابن أم محمد في المطار بحضور والدته وشقيقه ورجال الأمن والطاقم الطبي والجمارك .

واختتم الشريان الحلقة بقوله يا العرعور والعريفي واللي "تهايطون" في تويتر.. فكونا من شركم.. ملينا منكم.. تباً لكم.

هذا وأكد “مسفر” في لقاء متلفز، أن الجماعات القتالية هناك كانت تخبره بأنه في حال تركه القتال وعودته للسعودية فسيعذب ويذبح ويتمنى الموت 100 مرة.

وقال مسفر خلال لقائه برنامج «الثامنة» على قناة «MBC»: “هناك الكثير من السعوديين الذين يريدون العودة، ولكنهم يخافون من أن يتم اعتقالهم وتعذيبهم، كما أخبرتهم الجماعات، ولكن أعتقد أنهم لن ينصاعوا لتلك الأكاذيب وسيعودون للوطن”.

وأضاف: “منذ ذهابي للسفارة في تركيا تم استقبالي بطاقم طبي، وكنت أُقيم في فندق، وتنفذ جميع طلباتي، كما أن كثيرًا من الشباب يخافون العودة بسبب الشائعات، ولكن والدتي قامت بالتأثير عليّ، وطمأنتني السفارة السعودية في تركيا بأن الأمور ستكون بخير، وهذا ما حدث”.

وأشار إلى أنه كان يقرأ كثيرًا في «تويتر» عما يحدث في سورية، قائلا: “كنت أرى الكثير من الأطفال السوريين المقتولين، وأرى استشهاد الناس بالشيخ العرعور، وكنت أقرأ له وأشاهد فيديوهات له عبر اليوتيوب، وهو يحث على الذهاب إلى سورية، مما أثر فيّ كثيرًا، ولم يشاركني أحد في قراري”.

وتابع: “ذهبت إلى تركيا، وقبلها كنت قد اتفقت مع شخص سوري على «تويتر» وأعطاني رقم جواله في تركيا، ووعدني بإدخالي إلى سورية. بعد أن وصلت إلى سورية رأيت منظر الدماء والأشلاء، مخيفة جدًّا، وبعض من كان معي سعوديون، وانضممت لحركة أحرار الشام، وكانوا يأخذون غنائم ومنها خمور ويشربونها”.

وأوضح أنه رأى سعوديين يقاتل بعضهم بعضًا من “داعش” وآخرون من جبهة النصرة، يتقاتلون بينهم في سورية. مضيفًا: “عدت من هناك بعدما رأيت بالصدفة وأنا على «يوتيوب» مقطع اتصال أمي على «الثامنة» وبكيت وقررت بعدها العودة فورًا”.

وكانت أم محمد، والدة مسفر، قد ظهرت في حلقة سابقة من البرنامج وروت قصة نجلها، وناشدته العودة من سورية، وهو ما قابله البعض حينها بالاستهجان، وشككوا في شخصيتها، وصحة روايتها، وكان أبرزهم الداعية محمد العريفي الذي اتهمها بالكذب، قبل أن تظهر بشخصها في حلقة تالية لإثبات كلامها.

