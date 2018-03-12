انتخابات العراق: نسبة المشاركة حتى منتصف اليوم بلغت نحو 35 %

وقال مدير الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في مؤتمر صحافي ، إن "عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم وصلت الى 34.66% مقارنة بعدد الذين استملوا بطاقات الناخب وهم 17 مليوناً و270 الف ناخب".

وأكد الشريفي أن "هذه النسبة تعد جيدة حتى هذا الوقت"، داعياً في الوقت ذاته جميع المواطنين الى "ضرورة التوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع".

وشدد الشريفي على ان "كافة المراكز مفتوحة ولاتوجد اية مشاكل تواجه المفوضية باسثناء المشاكل التي يمكن ان تحدث اي انتخابات".

وفي نفس السياق صرح مدير مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة حازم الربيعي، اليوم، ان "نسبة المشاركة في الانتخابات على مستوى البصرة بلغت 40% لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً"، مبيناً أن "هذه النسبة سوف تزداد بشكل مؤكد في الساعات المقبلة لاستمرار توافد الناخبين على مراكز الاقتراع".

ولفت الربيعي الى أن "العملية الانتخابية تنفذ بإنسيابية ولم تشهد حدوث مشاكل كبيرة لغاية الآن"، مضيفاً أن "موظفي المفوضية يؤدون عملهم بمسؤولية، والقوات الأمنية متعاونة معنا، وقد ساهم قرارها بإلغاء حالة حظر سير المركبات بتسهيل حركة الناخبين، وبالتالي إزداد إقبالهم على مراجعة مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء (30 نيسان 2014)، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.