بالفيديو/علي حاتم سليمان من الاردن: خرجت من العراق لأداء مهمة

وكانت قناة "العالم" الاخبارية قد كشفت يوم الجمعة الماضي 25 نيسان/ ابريل، بأن زعيم ما يسمى بـ"مجلس ثوار الانبار" علي حاتم سليمان غادر العراق متوجهاً إلى الاردن عبر منفذ طريبيل.

وعزا على حاتم في الفيديو خروجه من العراق الى اداء مهمة زعم بانها تتمحور حول الكشف عن حقيقة ما يجري في الانبار من احداث.

يذكر أن سليمان كان احد قادة ساحة اعتصام الرمادي التي استمرت لأكثر من عام، و بعد أن قامت القوات الحكومية برفع خيام الاعتصام أعلن علي حاتم سليمان عن تشكيل المجلس العسكري لثوار العشائر .

هذا فيما نقلت مواقع اعلامية عراقية عن مصدر مطّلع، السبت، قوله إن علي حاتم اصيب بجروح خلال هجوم شنته القوات الامنية في محافظة الانبار وتم نقله سراً الى الاردن للعلاج.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان "السليمان هرب من ساحة المواجهة بمساعدة جماعته في وقت تم نقله الى مستشفى بعمان بشكل سري لغرض المعالجة".

يذكر ان محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد منذ (21 كانون الأول 2013) عمليات عسكرية لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش" الارهابي، عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده، وانتشار مسلحي التنظيم الإرهابي في أجزاء واسعة من المحافظة.

تجدر الاشارة الى ان شريط الفيديو المذكور نشر على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" ولم يتسن لقناة العالم التأكد من صحته من مصدر مستقل.