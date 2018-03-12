الهند بصدد استيراد 4 ملايين طن من النفط الايراني

واوضح بان الشركة تعتزم انفاق 1.4 مليار دولار في منشآتها شرق الهند، بهدف رفع مستوى عملية تكرير النفط لسد الطلب المتنامي للوقود في البلاد، بحسب وكالة انباء فارس.

ولفت الى أن خطة تطوير المنشآت تمكن الشركة من تحويل النفط الثقيل والرخيص الى منتجات عالية الجودة مثل المازوت والـ "ال بي جي" والـ "بروبيلين".

واكد المدير التنفيذي لشركة مصفاة "مانجالور"، بانه ومع استحداث وحدات جديدة ، يصبح بالامكان استيراد 10 الى 13 مليون طن سنويا من النفط الثقيل.

ونوه الى أن الشركة تخطط لاستيراد مليوني طن من نفط اميركا اللاتينية و4 ملايين طن من النفط الثقيل من حقلي "سروش" و"نوروز" الايرانيين بجانب اصناف ثقيلة من النفط العراقي خلال العامين القادمين.