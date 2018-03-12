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محاولة فاشلة لخطف القائم بالاعمال الاماراتي في اليمن

محاولة فاشلة لخطف القائم بالاعمال الاماراتي في اليمن
الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الداخلية اليمنية الاربعاء انها افشلت محاولة لخطف القائم بالاعمال في سفارة الامارات في صنعاء خلال اذار/مارس الماضي.

ومحاولات الخطف تضاعفت في اليمن الذي تطاله موجة عنف تنسب خصوصا الى القاعدة، وقعت اخرها الاثنين واستهدفت في صنعاء دبلوماسيا المانيا جرح اثناء محاولته الفرار من خاطفيه.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن وزارة الداخلية قولها انها القت القبض على خلية من ستة عناصر متخصصة في عمليات الخطف خلال محاولة خطف القائم بالاعمال الاماراتي في صنعاء.
واضافت ان اسلحة نارية ووثائق مزورة ولوحات تسجيل مسروقة ومعدات لصناعة الاسلحة ضبطت مع افراد الخلية.
وخلال مؤتمر صحافي الاربعاء في صنعاء اكد المتحدث باسم الداخلية اليمنية العميد محمد القاعدي انه بين الاول من اذار/مارس و23 نيسان/ابريل اسفرت "الاعمال الارهابية" في اليمن عن مقتل 143 عنصرا في قوات الامن واصابة 173.
واضاف انه خلال هذه الفترة اعتقلت الاجهزة الامنية 26 عنصرا في القاعدة وقتلت 72 خلال مواجهات واصابت اربعة بجروح.
وعمليات خطف الاجانب في اليمن أمر شائع تمارسه غالبا قبائل تتمتع بالنفوذ من اجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير خطف الماني وتحتجزه قبيلة تسعى الى الضغط على الحكومة اليمنية للافراج عن اثنين من اتباعها مسجونين في صنعاء.
لكن القاعدة اعلنت مؤخرا مسؤوليتها عن خطف اجانب وهي تحتجز حاليا مدرسا من جنوب افريقيا تهدد بقتله اذا لم يتم دفع فدية لاطلاق سراحه.
وافادت مصادر قبلية ان عناصر في القاعدة تحتجز ايضا الدبلوماسي الايراني نور احمد نكبخت بعد اختطافه في صنعاء في 21 تموز/يوليو.

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