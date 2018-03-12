موسكو: النشاط الاجرامي للمسلحين في سوريا وصل مستويات غير مسبوقة

وقالت الخارجية يوم الاربعاء "ان عشرات السكان الآمنين، بمن فيهم النساء والاطفال، صاروا ضحايا العمليات الارهابية الوحشية لمسلحي "جبهة النصرة" و"الدولة الاسلامية في العراق والشام" و"الجبهة الاسلامية" وباقي المجموعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، ضد الاحياء السكانية في المدن السورية والمناطق المأهولة.

وأضافت: ومع ذلك لم يتغير تكتيك الارهابيين في القصف الصاروخي والمدفعي العشوائي وعمليات التفجير الارهابية باستخدام السيارات الملغومة والانتحاريين والموجهة بالدرجة الاولى ضد السكان الآمنين".

ودعت الخارجية الروسية مجددا كافة القوى التي تملك تأثيرا على سير الاحداث في سوريا الى "اتخاذ موقف واضح ولا لبس فيه لصالح وقف الصراع الدامي بأسرع وقت والتوصل الى تسوية من خلال الحوار دون تدخل خارجي".