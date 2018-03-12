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موسكو تعتبر الإرهاب أكبر خطر في الأزمة في سوريا

موسكو تعتبر الإرهاب أكبر خطر في الأزمة في سوريا
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن روسيا تعتبر الإرهاب أكبر خطر في الأزمة في سوريا.

وقال تشوركين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط كما نقل موقع روسيا اليوم: (نعتبر الإرهاب الخطر الأكبر في ما يتعلق بالأزمة في سوريا ويجب على ما تسمى بـ "المعارضة المعتدلة" النأي بنفسها عن التنظيمات الإرهابية أمثال "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جبهة النصرة" و"الجبهة الإسلامية" وتوسيع قوام وفد مفاوضيها من خلال ضم القوى الوطنية ومعارضة الداخل إليه).

ودعا تشوركين إلى عقد الجولة الثالثة من محادثات المؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف بأسرع ما يمكن مشيرا إلى أن "جدول أعمالها منسق مبدئيا".

يذكر أن الجولة الثانية من مباحثات مؤتمر جنيف 2 اختتمت في 15شباط الماضي حيث واصل وفد ائتلاف الدوحة الذي فرضته الولايات المتحدة ومن معها ممثلا وحيدا للمعارضة المماطلة والتسويف والتعامل بشكل انتقائي مع بيان جنيف1 وتعمد عدم التطرق إلى قضية مكافحة الإرهاب الذي يعاني منه الشعب السوري مع استمرار الدول الغربية والإقليمية بدعم المجموعات الإرهابية.

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