الرئيس روحاني: اعارض اي نوع من التمييز بين المرأة والرجل

واضاف الرئيس روحاني خلال كلمة القاها الخميس في طهران بمناسبة يوم العمال العمالي: اعارض اي نوع من التمييز بين المرأة والرجل، ويجب ان يتمتعا بكل الحقوق في مجال العمل.

واشار الرئیس روحاني الی مشارکة العمال الایرانیین في ترسیخ اسس النظام الاسلامي خلال السنوات الاولی من انتصار الثورة الاسلامیة سیما عامي 1978 و1979 وحضورهم في الساحات المختلفة لمواجهة انواع المؤامرات وکذلك حضورهم في جبهات القتال خلال فترة الدفاع المقدس .

وقال ان حکومة التدبر والامل تتحمل مسؤولیاتها في ادارة مهام البلاد في ظل دعم العمال لها وعازمة علی اعلان العام الایراني الحالی / بدأ في 21 اذار- مارس 2014/ عام ازدهار الانتاج وتخطي الرکود الاقتصادي.

واکد الرئيس روحاني ان الحکومة عازمة علی فك جمیع اقفال الحظر المفروض ضد الشعب الایراني مشددا علی ضرورة ایجاد تحول في ادارة قطاع الانتاج وادخال الاستثمارات والتکنولوجیا الی داخل البلاد لازدهار العمل.

