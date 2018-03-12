إصابة أكثر من 100 بانفجار في سجن بولاية فلوريدا

وافادت وكالة انباء رويترز الخميس نقلا عن كاثلين كاسترو المتحدثة باسم مقاطعة إسكامبيا إن الانفجار أدى الى تهدم جزء من مبنى من أربعة طوابق بسجن المقاطعة الذي يضم حوالى 600 سجين في حوالي الساعة 11 مساء.

ولم يبلغ عن أي حالات وفاة أو هرب.

وقالت كاسترو "انهار جزء من المبنى." وأضافت أنه انفجار غاز فيما يبدو.وأوضحت المتحدثة أن الانفجار ربما يكون مرتبطا بالعواصف القوية

التي يتعرض لها جنوب الولايات المتحدة.

ولم يتطرق بيان محدث نشر على موقع المقاطعة على الانترنت الى ذكر الغاز واكتفى بقول إنه "انفجار على ما يبدو" بعد أن كان قد ذكر

في وقت سابق أنه "انفجار غاز على ما يبدو".