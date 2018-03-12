افخم: اتهام ایران بدعم الارهاب تضلیل للحقائق

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم، ان ايران تعد اكبر ضحية للارهاب خلال العقود الثلاثة الماضية "واطلاق التهم على مثل هذا البلد يعد تحريف للحقائق ويصب في سياق المعايير الازدواجية والاهداف السياسية".

ورفضت افخم التقریر السنوي للخارجیة الامریکیة حول الارهاب، وقالت ان الجمهوریة الاسلامیة وبناء علی الادلة والقرائن التي لا یمکن انکارها بانها کانت من اکبر ضحایا الارهاب خلال العقود الثلاثة الماضیة وان اتهامها بدعم الارهاب، مجافی وتضلیل للحقیقة وان التعامل مع هذا الموضوع الهام والذي یعاني منه المجتمع الدولي، یتسم بالازدواجیة والاغراض السیاسیة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجیة الایرانیة ان دعم امریکا للارهابیین وتوفیر الحمایة لهم، هؤلاء الارهابیون الضالعون في استشهاد 15 الف شخص من المواطنین الایرانیین وکبار المسؤولین في البلاد، وکذلك استخدام القوات الاميرکیة لطائرات بدون طیار لقتل شعوب المنطقة والتغاضي عن جرائم الکیان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطیني یشکل کل ذلك تحدیا لمزاعم امریکا في مکافحة الارهاب.

وشددت على ان الجمهوریة الاسلامیة تدین بشدة هذه التوجهات وتعتبرها تهدیدا للسلام والامن الدولیین.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد نشرت تقريرها السنوي الاربعاء الماضي حول حقوق الانسان وزعمت مرة اخرى ان ايران تدعم الارهاب، حسب تعبيرها.