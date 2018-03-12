فيلم " البرازيل أمنيتي" الإيراني تزامناً مع مونديال كأس العالم

وحصل فيلم "البرازيل أمنيتي" مؤخراً رخصة الإنتاج من الجهات السينمائية المعنية في البلاد.

وقال لطيفي إن الفيلم مستقل تماماً ويروي قصة إيرانية وشرقية ولا علاقة له ابداً بمشروع "قافلة تشجيع المنتخب الوطني" والذي أنجز حتى الآن 50 بالمئة من تصويره في البرازيل وسيتم تصوير المشاهد المتبقية في إيران.

وأضاف أن: طاقم الفيلم سيضم فنانين من إيران والبرازيل وسنبدأ بتصوير المشاهد النهائية للعمل في البرازيل بعدها سنواصل المراحل الأخرى في إيران.

الجدير بالذكر أن مجموعة من كبار الفن السابع في إيران سيسافرون إلى البرازيل لتجشيع المنتخب الوطني الإيراني المشارك في مونديال البرازيل 2014.