البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

"أمازون" تفتتح متجراً إلكترونياً للأجهزة الذكية القابلة للارتداء

الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قامت شركة "أمازون" الثلاثاء بافتتاح متجر إلكتروني جديد مخصص للأجهزة الذكية القابلة للارتداء، أطلقت عليه اسم "التقنية القابلة للارتداء" Wearable Technology.

ويغطي متجر "التقنية القابلة للارتداء" العديد من منتجات هذه السوق الأخذة بالنمو، مثل الساعات الذكية، والكاميرات القابلة للارتداء، وأجهزة العناية الصحية، فضلاً عن أجهزة تتبع اللياقة البدنية.
وتتيح "أمازون" للمستخدمين اختيار منتجات العديد من العلامات التجارية حتى الصغيرة منها، إلى جانب تخصيص زاوية أطلقت عليها اسم "مركز التعلم" Learning Center وظيفته إرشاد العملاء لما يتعلق بالتقنيات القابلة للارتداء الجديدة.
ويبدو أن خطوة "أمازون" هذه تأتي نتيجة للنمو المستمر لسوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء والتي أشارت دراسة لشركة "أيه بي آي ريسيرتش" ABI Research المتخصصة بدراسات السوق، إلى أنها ستشهد مبيع ما يزيد عن 90 مليون منتج منها خلال هذا العام، على أن يكون مُعظمها موجهاً لمراقبة نشاط المستخدم الجسدي، وصحته.
كما يأتي افتتاح المتجر الإلكتروني الجديد بالتزامن مع كشف شركة "أيسر" الستار عن "ليكويد ليب" Liquid Leap وهو أول أجهزتها الذكية القابلة للارتداء، والذي هو عبارة عن سوار إلكتروني يُستخدم مع الأجهزة الذكية ووظيفته تتبع النشاط البدني للمستخدم.

روابط ذات صلة

"أمازون" تطرح أول هاتف بصور ثلاثية الأبعاد

"إتش تي سي" تؤكد إطلاق أول أجهزتها القابلة للارتداء قبل نهاية 2014

آخر الأخبار

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

الأکثر مشاهدة