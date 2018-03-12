"أمازون" تفتتح متجراً إلكترونياً للأجهزة الذكية القابلة للارتداء

ويغطي متجر "التقنية القابلة للارتداء" العديد من منتجات هذه السوق الأخذة بالنمو، مثل الساعات الذكية، والكاميرات القابلة للارتداء، وأجهزة العناية الصحية، فضلاً عن أجهزة تتبع اللياقة البدنية.

وتتيح "أمازون" للمستخدمين اختيار منتجات العديد من العلامات التجارية حتى الصغيرة منها، إلى جانب تخصيص زاوية أطلقت عليها اسم "مركز التعلم" Learning Center وظيفته إرشاد العملاء لما يتعلق بالتقنيات القابلة للارتداء الجديدة.

ويبدو أن خطوة "أمازون" هذه تأتي نتيجة للنمو المستمر لسوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء والتي أشارت دراسة لشركة "أيه بي آي ريسيرتش" ABI Research المتخصصة بدراسات السوق، إلى أنها ستشهد مبيع ما يزيد عن 90 مليون منتج منها خلال هذا العام، على أن يكون مُعظمها موجهاً لمراقبة نشاط المستخدم الجسدي، وصحته.

كما يأتي افتتاح المتجر الإلكتروني الجديد بالتزامن مع كشف شركة "أيسر" الستار عن "ليكويد ليب" Liquid Leap وهو أول أجهزتها الذكية القابلة للارتداء، والذي هو عبارة عن سوار إلكتروني يُستخدم مع الأجهزة الذكية ووظيفته تتبع النشاط البدني للمستخدم.