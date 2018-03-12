إطلاق منصة "دكاكيني" للمتاجر الإلكترونية في المنطقة

وتتوفر متاجر "دكاكيني" مجاناً، إضافة إلى باقات مدفوعة أخرى بحسب الحاجة. وتتيح منصة "دكاكيني" إمكانية الحصول على متجر إلكتروني احترافي لبيع المنتجات في المنطقة بسهولة بالغة.

وتقدم المنصة الإلكترونية الجديدة العديد من المزايا المتقدمة في عالم الإنترنت والتوافق مع محركات البحث وما إلى ذلك من سهولة الإعداد وإدارة البيانات وغيرها.

وتتيح منصة "دكاكيني" للعميل إمكانية فتح متجر إلكتروني عبر صفحته على الفيسبوك بسهولة بالغة.

وقال محمد طلال، المسؤول التقني في شركة دكاكيني: "لقد حرصنا على تقديم مزايا تقنية متطورة تسهل عملية التجارة الإلكترونية في المنطقة. ونحن لانزال في المرحلة الأولى من مشروعنا الواعد، وسنقوم بإضافات العديد من المزايا الأخرى تباعاً. وسنقوم أيضاً بإضافة اللغة العربية قريباً".

وتتيح منصة "دكاكيني" إمكانية الحصول على متاجر إلكترونية مجانية، ويتوفر نموذج لتجربة المتجر قبل اتخاذ القرار.