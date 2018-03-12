بانوراما: انتخابات العراق ومصر ورد ايران على اتهامات واشنطن

في برنامج بانوراما الليلة :

في الموضوع الاول سنتابع نتائج الفرز الاولية وغير الرسمية للانتخابات التشريعية في العراق والتي اظهرت تقدم قوى التحالف الوطني مع ارجحية لائتلاف دولة القانون ,كما سنتابع الاصداء بشان تصريحات رئيس الائتلاف نوري المالكي التي دعا فيها الى الحوار وفقا لنتائج الانتخابات لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بعيدا عن المحاصصة والتوافقية.

في الموضوع الثاني ..سنسلط الضوء على بيان لجنة الانتخابات المصرية التي اعتبرت المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي بانه مخالفة قانونية وهو ما اعتبره مراقبون بانه بداية لاستهداف محتمل للمرشح صباحي.

وفي الموضوع الاخير .. سنتوقف عند بيان الخارجية الايرانية الذي رد فيه على اتهامات واشنطن لطهران بدعم الارهاب حيث فند البيان الاتهامات مؤكدا ان اميركا داعمة على اكثر من صعيد للارهاب.