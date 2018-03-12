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كيان الاحتلال يستدعي السفير الاردني في تل ابيب

كيان الاحتلال يستدعي السفير الاردني في تل ابيب
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

استدعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الخميس سفير الاردن لديها للاحتجاج على مقال اعتبرته مناهضا لها، كتبه وزير خارجية اردني سابق، وفق ما اعلنت الخارجية الاسرائيلية.

كذلك، وجهت السفارة الاسرائيلية في عمان رسالة احتجاج الى الخارجية الاردنية في شان هذا المقال الذي نشر الاثنين في صحيفة "جوردان تايمز"، بحسب ما اوضح المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية يغال بلمور.

وفي هذا المقال وعنوانه "الكذبة الصهيونية الكبيرة والمهمة المقبلة"، يستشهد كامل ابو جابر وزير الخارجية الاردني بين 1991 و1993 بالعبارة الاتية التي وردت في كتاب "كفاحي" لهتلر: "في الكذبة الكبيرة، هناك دائما قوة للصدقية".

واكد الوزير السابق ان "الكذبة الصهيونية الكبيرة حول فلسطين، (اي) ارض بلا شعب، والتي تبناها العالم الغربي برمته، والاسطورة التوراتية (...) عن «الشعب المختار» كانا العاملين الاهم اللذين تسببا بكل الماسي التي عاشتها فلسطين والفلسطينيون منذ (...) 1897".

واضاف "نحن العرب والاردنيين والفلسطينيين خصوصا، ضحايا سيل من الاكاذيب".

واعتبر بلمور ان هذا المقال "مناهض لاسرائيل بامتياز، واستناده الى «كفاحي» يشكل خطا احمر".

واوردت الرسالة التي وجهتها سفارة اسرائيل الى الخارجية الاردنية ان هذا المقال نشر في اليوم الذي كان فيه الاسرائيليون يكرمون ستة ملايين من اليهود ضحايا النازية، وهو امر "ليس صدفة"، داعية الى اتخاذ "تدابير حازمة" بحق ابو جابر والصحيفة.

وازداد التوتر في الاونة الاخيرة بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والاردن اثر مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية في باحة المسجد الاقصى، فضلا عن مقتل قاض اردني في العاشر من اذار/ مارس بايدي جنود اسرائيليين عند معبر بين الضفة الغربية المحتلة والاردن.

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