وصول 690 مهاجرا غير شرعي الى صقلية

وافادت المصادر ان زورقا تابعا لخفر السواحل وصل الى مسينا في صقلية وعلى متنه 266 مهاجرا غير شرعي، بينهم 45 قاصرا والعديد من النساء الحوامل وستة اشخاص آخرين استدعت حالتهم الصحية نقلهم الى المستشفى.



واضافت ان سفينة اخرى على متنها 424 مهاجرا غير شرعي، غالبيتهم من اريتريا واثيوبيا ومالي ونيجيريا وسوريا وتونس وصلت الى تراباني في صقلية ايضا. ومن بين هؤلاء 83 قاصرا.



واضافة الى هؤلاء، هناك 400 مهاجر غير شرعي في طريقهم الى باليرمو، عاصمة الجزيرة الايطالية، وينتظر ان يصل مركبهم فجر الجمعة.



وبسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الايطالية بوتيرة شبه يومية، اعلنت وزارة الداخلية حال الطوارئ في هذا المجال وطلبت المساعدة من الاتحاد الاوروبي.



ووصل الى ايطاليا منذ مطلع العام اكثر من 22 الف مهاجر غير شرعي، اي عشرة اضعاف المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الى البلاد في الفترة نفسها من العام السابق.