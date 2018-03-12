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البنتاغون يفجر فضيحة زيادة التحرش والابلاغ عنه

البنتاغون يفجر فضيحة زيادة التحرش والابلاغ عنه
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس، إن البلاغات عن التحرش الجنسي في الجيش الأميركي قفزت بنسبة 50 في المئة العام الماضي، مقرة بوجود زيادة غير مسبوقة في وقائع التحرش أيضاً.

وقال وزير الدفاع تشاك هيغل، إن الزيادة في عمليات التحرش الجنسي التي وردت عنها تقارير إلى 5061 حالة في 2013 من 3374 حالة في العام السابق له هي زيادة "لم يسبق لها مثيل".

وأعلن عن ستة أوامر جديدة لتوسيع حملة الإجراءات تشمل مراجعة سياسة المشروبات الكحولية ومسعى لتشجيع الضحايا على الإبلاغ. ويعتقد أن الذكور يمثلون حوالي نصف ضحايا التحرش الجنسي في الجيش لكنهم يمثلون 14 في المئة فقط من التقارير التي يجري التحقيق فيها.

وقال هيغل في مؤتمر صحفي في البنتاغون: "نعتقد أن الضحايا تزداد ثقتهم في نظامنا". وأضاف "لأن هذه الجرائم هي جرائم مستترة فقد اتخذنا خطوات لزيادة الإبلاغ وهذا ما نشهده".

ورغم زيادة التركيز على الموضوع على مدى العام المنصرم ما يزال الجيش يواجه حوادث محرجة يواجه فيها ضباط اتهامات بالتستر على سوء السلوك الجنسي بل وتشجيعه بدلاً من التصدي للمشكلة.

ويقول منتقدون: إن الأرقام التي أعلنها البنتاغون عن زيادة البلاغات تظهر تحسنا ضئيلا في نسبة الحالات التي تحال للمحاكمة أو نسبة قرارات الإدانة.

ويؤكد التقرير، انه أحيلت 484 قضية في الإجمال إلى المحاكمة في العام المالي 2013 المنتهي في 30 سبتمبر وأدين 370 شخصا بارتكاب جريمة. ويقابل ذلك 302 محاكمة في العام السابق و238 إدانة.

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