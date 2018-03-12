مقتل شرطي واصابة 6 بينهم مدنيون بهجومين في سيناء

واكد مصدر امني، ان مسلحاً فجر نفسه عند نقطة أمنية بمنطقة وادي الطور ما اسفر عن مقتله ومقتل جندي واصابة 3 آخرين في موقع التفجير، كما اسفر تفجير آخر استهدف حافلة لنقل العمال الى اصابة 3 ركاب جنوب الطريق الرئيسي بين القاهرة ومنتجع شرم الشيخ السياحي.

وترجح مصادر أمنية أن يكون المهاجم فجر نفسه قرب الحافلة، ما أسفر عن مصرعه.

وقتل العشرات من الشرطة والجيش في هجمات بشبه جزيرة سيناء، زادت حدتها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي على يد الجيش، وبدء حملة اسعة ضد أنصاره من الاخوان المسلمين، فيما ينفذ الجيش عمليات عسكرية في المنطقة الوعرة، من أجل القضاء على مسلحين منتشرين في شبه جزيرة سيناء شاسعة المساحة.