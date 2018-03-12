الاحتلال یرفض اعتبار عنف متطرفي المستوطنين إرهابا

هذا وأشارت وزارة الخارجية الأمیركية لأول مرة في تقريرها حول الإرهاب للعام 2013 الذي نشرته يوم الأربعاء 30 أبريل/نيسان الجاري، إلى تزايد موجة هجمات التخريب العنصرية ضد الفلسطينيين المعروفة باسم هجمات "دفع الثمن".

وأضاف التقرير أن "هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم في الضفة الغربية مستمرة ولا يُحاسب مرتكبوها".

إلا أن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد قال الخميس أن هذه الهجمات لا تدخل ضمن نطاق التهديدات الإرهابية العالمية التي يتحدث عنها التقرير.

وأضاف "لا توجد مقارنة مطلقاً بين الحوادث الإجرامية ذات الدوافع القومية، والحوادث المتعلقة بالإرهاب".

ولفت التقرير الأمیركي إلى أن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أورد 399 هجوماً شنه مستوطنون إسرائيليون متطرفون نجمت عنها إصابات بين الفلسطينيين وأضرار في ممتلكاتهم".

وذكر أن "المتطرفين العنيفين، ومن بينهم، مستوطنون إسرائيليون، خربوا خمسة مساجد وثلاث كنائس في القدس والضفة الغربية".