خطيب جمعة طهران ینتقد حکم اعدام انصار الاخوان بمصر

وقال الشيخ جنتي في خطبة صلاة الجمعة الیوم في طهران: الفتن في مصر یقف وراءها الاميرکیون. هم الذین کانوا وراء هذا الوضع وعزل رئیس الجمهوریة وقتل الکثیر من الناس في الشوارع.

واشار في جانب اخر الی الازمة الاوکرانیة والتدخل الاميرکي فیها وقال انهم ازاحوا رئیس الجمهوریة في اوکرانیا بالقوة لکنها کانت تجربة جیدة لانهم عرفوا بان هذه القضیة اتت بنتائج عکسیة لهم.

واضاف: بدلا من ان یستحوذوا علی اوکرانیا باسرها فان هذا البلد اخذ بالانقسام والاخرون یستفیدون.

واکد الشيخ جنتي ان علی الاميرکیین ان یفهموا ان الممارسات المناهضة للشعب والثورة لا تنتهي لمصلحتهم وعلیهم الا یمارسوا الضغوطات في اماکن اخری لتنحیة الحاکم المقبول من الشعب لیاتوا بحاکم عمیل لهم.

کما تطرق خطیب الجمعة بطهران الی الانتخابات العراقیة وقال: نسال الله تعالی ان ینقذ الشعب العراقي الشقيق من شرور الارهابیین والتکفیریین.