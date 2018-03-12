المحكمة الدستورية تغلق باب الترشح للرئاسة في سوريا +فيديو

وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن عدد المتقدمين بطلباتهم للترشح بلغ 24 شخصا، وهو العدد النهائي للمرشحين بعد انتهاء مهلة تقديم الترشيحات .

وفي تصريح لقناة العالم أشاد انس الشامي عضو مجلس الشعب السوري؛ بالتطور الديمقراطي الذي تشهده سوريا، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة "هي الاولى منذ خمسة عقود، حيث يمارس المواطن السوري حقه في انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر"، بعد ان كان خلال الاعوام الماضية استفتاء على بقاء رئيس البلاد.

في سجل المرشحين نشاطات سياسية متعددة، أبرزهم الرئيس الحالي بشار الاسد، ووزراء أو نواب برلمان سابقين مثل "حسان النوري" و"ماهر حجار"، كما تظم لائحة المرشحين سيدتين ومسيحي؛ هو "سميح موسى" والذي أثار ترشيحه موجة من التساؤلات كون ترشيحه يخالف أحكام المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام.

وأوضح عضو مجلس الشعب شمس الدين الشداد في تصريح لقناة العالم؛ أنه يحق للمحكمة الدستورية خلال خمسة ايام كحد اقصى البت في صلاحية المرشحين وبعد ذلك يحق للمرشحين الذين تم تأيد صلاحيتهم البدئ في حملتهم الانتخابية.

أسماء المرشحين وعددهم ليست نهائية، ستبت المحكمة الدستورية في أهلية ترشحهم وفقا لقانون الانتخابات خلال أقل من اسبوع، لتبدأ بعدها مباشرة الحملة الدعائية .

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