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هذه هي الدول الداعمة للعرعور...هل أصبح الشيخ أمير حرب؟

هذه هي الدول الداعمة للعرعور...هل أصبح الشيخ أمير حرب؟
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

طفت إلى العلن مؤخرا، إتهامات موجهة إلى الداعية السلفي السوري عدنان العرعور، تتعلق بالأموال المرسلة إلى المعارضة السورية، وطريقة توزيعها على الكتائب المحاربة واللاجئين.

المعارض والإعلامي السوري ثائر الناشف الذي دخل في مواجهة العرعور ونجله حازم، على خلفية هذه القضايا، كشف لوكالة انباء آسيا، بعضا من خفايا إدارة الشيخ العرعور لأموال المعارضة السورية.

نص الحوار:

لماذا هذه الحرب الكلامية مع الشيخ العرعور؟
ليست حربا بالمعنى الدقيق لكلمة حرب، بل هي تعبير عن وجهة نظر تجاه أداء الشيخ العرعور، خاصة أنه يتصدى للقيام بالكثير من الأعمال الإغاثية في داخل وخارج سوريا، من حق الآخرين أن ينتقدوه إذا وجدوه مخطئا فأساس المشكلة أنني وصفت الشيخ العرعور بأمير حرب عندما اتصل بي الناشط أديب اسماعيل وأخبرني أنه طلب دعما إغاثيا لعشرين أسرة محاصرة داخل حمص القديمة من تجمع السلام الاغاثي الذي يديره حازم العرعور ابن الشيخ عدنان رغم أن الناشط أديب صديق قديم لحازم العرعور لكن الأخير اشترط أن يقدم له سلة غذائية لكل أسرة ولمرة واحدة فقط ويطبع عليها اسم التجمع، فهذه الحادثة أزعجتني كثيرا، فنحن لسنا تحت خط النار فكيف لمحاصر أن يصمد تحت قصف البراميل المتفجرة التي يقذفها نظام الأسد وبسلة غذائية واحدة.

هل هناك تنسيق بينك وبين ابو جعفر المغربل خصوصا ان الاخير هاجم العرعور؟
ليس هناك من تنسيق مباشر بيني وبينه حول ما يتعلق بالموقف من الشيخ عدنان العرعور، لـ"أبو جعفر" أسبابه التي دفعته للتعبير عن رأيه بالشيخ العرعور وهي قد تختلف عن أسبابي، فعلى ما اعتقد وبحسب ما تابعت من منشورات أبو جعفر أن خلافه وهجومه هو باتجاه الشيخ عدنان لأسباب عديدة منها حصار حمص وتخاذل بعض الكتائب العسكرية عن فك الحصار في حين أن خلافي هو مع أبناء الشيخ العرعور واعتراضي على أسلوب تعاملهم وتعاطيهم مع المواطن السوري الذي اشتكى كثيرا من أدائهم وأسلوبهم في التعامل ...

هل هناك اثباتات تؤكد قيام العرعور بسرقة اموال المسلحين
هناك كلام كثير قيل حول هذا الأمر الخطير، بحسب ما أعرف وما هو متاح لدي من معلومات عبر تواصلي مع الداعمين للشيخ العرعور، لم يشتك أحدهم بسرقة ماله الذي قدمه ، ولكن الشكوى دائما هي في طريقة توزيع المال للكتائب واللاجئين على الأرض وإدارته من أبناء الشيخ العرعور، وهو ما خلق حساسية مفرطة بين بعض الكتائب المقاتلة، فأحد المدراء السابقين في تجمع السلام أرسل لي تقريرا خطيا بالأرقام وتفاصيل بكل الأخطاء والثغرات والتجاوزات التي حصلت في عمل تجمع السلام والتي أسست لحالة من حالات الفساد الإداري والمؤسساتي.

من يدعم العرعور السلطة السعودية ام جهات اهلية؟
ما أعرفه أن الدعم الذي يتلقاه الشيخ عدنان العرعور في المملكة العربية السعودية مصدره جهات أهلية بحكم موقعه كداعية إسلامي مقيم منذ ثلاثة عقود، ولكن ما أعلمه أن السلطات السعودية تشرف بشكل منظم على متابعة مصادر الدعم لديها حتى لو كانت مصادر أهلية وكذلك على الجهات التي تتلقى الدعم، ما أريد قوله أن الشيخ عدنان العرعور لم يحصل على الدعم من السعودية وحسب بل حصل على دعم من ليبيا والكويت ومصر ولديه مكاتب وموظفين في تلك الدول لتحصيل الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر.

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