بالفيديو..الجنين يتمرن على الابتسام استعدادا للقاء والديه

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة، بواسطة الصور رباعية الأبعاد "4D" ، التي مكنت من تسليط الضوء على تعبيرات وجوه مجموعة الأجنة، قبل حدوث الولادة بفترات تصل إلى 16 أسبوعا.

وعلق علماء النفس بجامعة "درهام" البريطانية على تلك الصور غير المسبوقة، مشيرين أن الأجنة تتدرب وتمارس كيفية التعبيرعن مشاعرها، وخاصة أنهم على موعد قريب للقاء الأب والأم عقب الولادة مباشرة.

وأثبتوا أن قدرات الطفل العقلية على إظهارعواطفه ومشاعره تتطور فى وقت مبكر جدا من حياته، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية.

وتم التقاط هذه الصور"رباعية الأبعاد"، باستخدام أشعة الموجات فوق الصوتية لحوالى 15 جنينا، تتراوح أعمارهم ما بين 24 إلى 36 أسبوعا من بداية الحمل.