بالفيديو: بن لادن يظهر في البرازيل!

ويبدو أن سيارا فرانشيسكو فيرنانديز، لم يتورع عن استغلال شبهه هذا، للاستثمار التجاري، إذ أقدم على فتح محل يحمل اسم شبيهه، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مالك المحل سيارا فرانشيسكو فيرنانديز إن ملامح وجهه الشبيهة بابن لادن عرّضته للاحتجاز مراراً بعد وقوع هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وأضاف إن زبوناً لفته الشبه الشديد بابن لادن، أبلغ الجهات الأمنية بأن ابن لادن يعيش متخفياً في البرازيل، ما أدى إلى احتجازه.

وأوضح فيرنانديز أن الشرطة البرازيلية تخلت عن استجوابه واحتجازه بعدما أضحى مشهوراً محلياً، وأضحى الزوار يفدون إلى المحل لالتقاط صور تذكارية معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحل الذي يملكه فيرنانديز ليست المحل الوحيد الذي يحمل اسم زعيم “القاعدة” السابق في البرازيل، إذ إن ثمة مطاعم ومقاه عدة في أرجاء البرازيل تحمل ذلك الاسم، وأشهرها مقهى يحمل اسم “كهف ابن لادن” في ريودي جانيرو.